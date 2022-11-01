Пепе стал самым возрастным игроком в истории сборной Португалии на чемпионатах мира

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Португалии играет с командой Уругвая.

Защитник португальской команды Пепе стал самым возрастным игроком команды в истории чемпионатов мира. На момент матча футболисту исполнилось 39 лет и 275 дней. Он превзошёл достижение вратаря Дамаша, который сыграл за национальную сборную на чемпионате мира 1986 года в возрасте 38 лет 246 дней.

Встреча в настоящий момент проходит в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

После первого тура Португалия лидирует в турнирной таблице группы H, набрав три очка. Уругвай — третий (одно).

Ранее сборные Португалии и Уругвая сыграли вничью по итогам первого тайма в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.