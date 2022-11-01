Португалия и Уругвай не забили голов в первом тайме на ЧМ-2022

Сборные Португалии и Уругвая сыграли вничью по итогам первого тайма в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Счёт после первого тайма — 0:0.

Встреча в настоящий момент проходит в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

После первого тура Португалия лидирует в турнирной таблице группы H, набрав три очка. Уругвай — третий (одно очко).

Ранее стали известны стартовые составы Португалии и Уругвая на матч ЧМ-2022.