Фернандеш прокомментировал появление на поле фаната с радужным флагом

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о появлении болельщика на поле в матче второго тура с командой Уругвая на чемпионате мира в Катаре.

«Я был сосредоточен на матче и не видел его посланий. Мы уважаем все права человека, но есть политические вопросы, где у нас нет полномочий что-либо изменить», — цитирует Фернандеша NRK.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, подопечные Фернанду Сантуша набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф мундиаля.

Ранее сообщалось, что Фернандеш признан лучшим игроком матча Португалия — Уругвай.