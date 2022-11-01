Фернандеш прокомментировал появление на поле фаната с радужным флагом
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о появлении болельщика на поле в матче второго тура с командой Уругвая на чемпионате мира в Катаре.
«Я был сосредоточен на матче и не видел его посланий. Мы уважаем все права человека, но есть политические вопросы, где у нас нет полномочий что-либо изменить», — цитирует Фернандеша NRK.
Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 2:0.
Таким образом, подопечные Фернанду Сантуша набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф мундиаля.
Ранее сообщалось, что Фернандеш признан лучшим игроком матча Португалия — Уругвай.