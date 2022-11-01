Ахметов: жду финал Португалия — Бразилия на ЧМ-2022

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира в Катаре.

«Я смотрю чемпионат мира в Катаре, поддерживаю сборную Португалии. Надеюсь, они и выиграют этот турнир. Жду финал Португалия — Бразилия», — цитирует Ахметова «РБ Спорт».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Сборные Португалии, Бразилии и Франции вышли в плей-офф турнира.

Ранее Серхио Агуэро заявил, что чемпионат мира по футболу способен объединить страны.