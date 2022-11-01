Стало известно, почему Неймар не присутствовал на матче Бразилия — Швейцария

Нападающий сборной Бразилии Неймар не смог присутствовать на матче с командой Швейцарии в рамках второго тура чемпионата мира в Катаре.

«Неймар грустил из-за того, что не смог посетить матч. Он плохо себя чувствовал. Не только из-за своего повреждения, но и потому, что у него был жар», — заявил Винисиус после матча.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу бразильской команды.

30-летний бразилец получил растяжение связок лодыжки в матче первого тура группового этапа с командой Сербии (2:0).

Ранее Теллес сообщил, что Неймар быстро восстанавливается после травмы.