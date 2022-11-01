Колосков считает Гану сильнейшей командой в Африке и мире

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил игру сборной Ганы на чемпионате мира в Катаре.

«Я ожидал такого яркого матча от Ганы. Это одна из сильнейших команд не только в Африке, но и в мире. Неслучайно футболисты этой сборной играют в европейских клубах», — цитирует Колоскова Metaratings.

В матче второго тура чемпионата мира в Катаре Гана обыграла команду Южной Кореи со счётом 3:2.

Таким образом, африканская команда поднялась на второе место, набрав три очка. Азиатская сборная — четвёртая (одно очко).

Ранее сообщалось, что Мохаммед Кудус признан лучшим игроком матча Южная Корея — Гана.