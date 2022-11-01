Кудус признан лучшим игроком матча Южная Корея — Гана

Полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус отметился дублем в матче с командой Южной Кореи в рамках второго тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Игрок был признан лучшим по итогам матча.

Встреча группы H в Ар-Райане на стадионе «Эдьюкейшн Сити» завершилась со счётом 3:2 в пользу африканской команды.

Гана поднялась на второе место, набрав три очка. Южная Корея — четвёртая (одно очко).

Ранее сообщалось, что Кудус вошёл в историю после матча с Южной Кореей на ЧМ-2022.