Кудус вошёл в историю после матча с Южной Кореей на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус отметился дублем в матче с командой Южной Кореи в рамках второго тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Футболист в возрасте 22 лет и 118 дней стал вторым самым молодым игроком из Африки, забившим два гола в матче чемпионата мира. Возглавляет список нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса, оформивший дубль в игре с Аргентиной на ЧМ-2014.

Встреча группы H в Ар-Райане на стадионе «Эдьюкейшн Сити» завершилась со счётом 3:2 в пользу африканской команды.

Гана поднялась на второе место, набрав три очка. Южная Корея — четвёртая (одно очко).

Ранее сообщалось, что матч между Камеруном и Сербией вошёл в историю чемпионатов мира.