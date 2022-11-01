Силва: Португалия будет бороться за победу на чемпионате мира в Катаре

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва оценил шансы своей команды на победу в чемпионате мира в Катаре после выхода в плей-офф.

«Какая наша цель сейчас? Попасть в полуфинал. Мы будем бороться за победу на турнире. Много команд, но мы попробуем», — сказал игрок после матча.

Во втором туре группового этапа Португалия обыграла Уругвай со счётом 2:0. Таким образом, подопечные Фернанду Сантуша набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф мундиаля.

Ранее сообщалось, что Фернандеш признан лучшим игроком матча Португалия — Уругвай.