Энрике: у Японии не очень физически сильные игроки
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа с командой Японии на чемпионате мира в Катаре.
«Мы хорошо знаем Японию, потому что уже анализировали её перед тем мундиалем. У неё качественные игроки, не очень физически сильные, но очень быстрые», — цитирует Энрике Sport.es.
Игра между командами пройдёт 1 декабря в Дохе на стадионе «Халифа». Начало — в 22:00 мск.
После двух туров лидером группы E является Испания (четыре очка). Япония — вторая (три очка).
Ранее сообщалось, что Энрике и Флик договорились встретиться в финале чемпионата мира в Катаре.