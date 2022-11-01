Энрике: у Японии не очень физически сильные игроки

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа с командой Японии на чемпионате мира в Катаре.

«Мы хорошо знаем Японию, потому что уже анализировали её перед тем мундиалем. У неё качественные игроки, не очень физически сильные, но очень быстрые», — цитирует Энрике Sport.es.

Игра между командами пройдёт 1 декабря в Дохе на стадионе «Халифа». Начало — в 22:00 мск.

После двух туров лидером группы E является Испания (четыре очка). Япония — вторая (три очка).

Ранее сообщалось, что Энрике и Флик договорились встретиться в финале чемпионата мира в Катаре.