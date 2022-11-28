Фернандеш — о голе, переписанном с Роналду: я праздновал так, как будто он принадлежал ему

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с Уругваем.

«Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану, казалось, он коснулся мяча. Моей целью было сделать ему передачу, но мы рады, что это победа команды, кто бы ни забил», — цитирует Фернандеша A Bola.

Хавбек оформил дубль в матче с уругвайской командой. Его первый гол на 54-й минуте изначально был записан на форварда португальской сборной Криштиану Роналду.

Подопечные Фернанду Сантуша набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф мундиаля.

Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался о победе национальной сборной над командой Уругвая.