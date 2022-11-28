Президент Португалии поздравил сборную с победой над командой Уругвая на ЧМ

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался о победе национальной сборной над командой Уругвая во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Это был отличный матч, и на этот раз нам удалось обыграть Уругвай, приложив серьёзные усилия и продемонстрировав самоотдачу. Команда показала отличную игру и заслужила победу. Это большая радость для страны», — цитирует президента Португалии A Bola.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 2:0. Дублем отметился полузащитник Бруно Фернандеш.

Таким образом, подопечные Фернанду Сантуша набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф мундиаля. Сборная Ганы занимает вторую строчку в таблице группы H (три), команда Южной Кореи на третьем месте (одно), Уругвай на четвёртом (одно).

Ранее сообщалось, что Фернандеш признан лучшим игроком матча Португалия — Уругвай.