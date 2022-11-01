Главный тренер сборной Ганы заявил, что в матче с Южной Кореей им повезло

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо прокомментировал победу над командой Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Эмоций было много. Корея провела отличную игру, но мы не уступили сопернику. Нам немного повезло, но это футбол. Наша страстная игра была вознаграждена», — сказал тренер на пресс-конференции.

Встреча группы H в Ар-Райане на стадионе «Эдьюкейшн Сити» завершилась со счётом 3:2 в пользу африканской команды.

Гана поднялась на второе место, набрав три очка. Южная Корея — четвёртая (одно очко).

Ранее сообщалось, что Мохаммед Кудус признан лучшим игроком матча Южная Корея — Гана.