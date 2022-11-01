Капитан сборной США Адамс прокомментировал инцидент с флагом Ирана

Полузащитник сборной США Тайлер Адамс высказался о скандале с флагом Ирана на чемпионате мира в Катаре.

«Приношу свои извинения за неправильное отображение вашей страны. Куда бы вы ни пошли, всюду существует дискриминация, но игра за границей позволила мне ассимилироваться в разных культурах», — цитирует Адамса Mirror.

Напомним, что пресс-служба США опубликовала турнирную таблицу группы B, где разместила национальный флаг Ирана без герба.

29 ноября Иран и США встретятся в третьем туре группового этапа ЧМ в Катаре.

Ранее тренер сборной США извинился перед Ираном за скандал с флагом.