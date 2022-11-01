Тренер сборной США извинился перед Ираном за скандал с флагом
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер принёс свои извинения команде Ирана за инцидент с флагом на чемпионате мира в Катаре.
«Игроки и персонал понятия не имели, что выпускает наша пресс-служба в соцсетях. Мы можем только извиниться от имени игроков и персонала», — цитирует Берхальтера Mirror.
Напомним, что пресс-служба США опубликовала турнирную таблицу группы B, где разместила национальный флаг Ирана без герба.
29 ноября Иран и США встретятся в третьем туре группового этапа ЧМ в Катаре.
Ранее в МИД Ирана призвали наказать Федерацию футбола США за изменение флага в соцсетях.