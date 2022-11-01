Ондуа: спасибо, что после игры мне подарили хоккейную форму сборной России

Имеющий гражданство России полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа обратился к своим болельщикам после матча с командой Сербии второго тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

«Спасибо болельщикам, которые специально приехали меня поддержать. Это очень-очень приятно! Как и то, что после игры мне подарили хоккейную форму сборной России», — написал Ондуа в соцсетях.

Встреча группы G на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакра завершилась со счётом 3:3.

После матча один из болельщиков кинул с трибуны на поле футболку сборной России для Гаэля Ондуа. Футболист с улыбкой подобрал футболку.

Ранее сообщалось, что Абубакар стал первым игроком из Африки с голом и передачей после выхода на замену на ЧМ.