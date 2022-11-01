Абубакар стал первым игроком из Африки с голом и передачей после выхода на замену на ЧМ

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар забил гол и отметился голевой передачей в матче второго тура группового этапа с командой Сербии на чемпионате мира в Катаре.

Он стал первым игроком африканской команды на чемпионатах мира, который отличился голом и передачей после выхода на замену.

Встреча группы G на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакра завершилась со счётом 3:3.

Команда Сербии (одно очко) занимает четвёртое место в турнирной таблице группы G. Камерун (одно) расположился на третьем.

Ранее сообщалось, что на матче ЧМ болельщик кинул камерунцу Ондуа футболку сборной России.