Чо Гю Сун установил два рекорда в матче ЧМ-2022 с Ганой

Нападающий сборной Южной Кореи Чо Гю Сун отметился дублем в матче второго тура группового этапа с командой Ганы на чемпионате мира в Катаре.

Форвард забил два гола на 58-й и 61-й минутах. Он — первый корейский игрок, отличившийся дублем в матче чемпионата мира. Чо также стал первым азиатским футболистом, забившим головой оба мяча в матче мундиаля.

Встреча группы H в Ар-Райане на стадионе «Эдьюкейшн Сити» завершилась со счётом 3:2 в пользу африканской команды.

Гана поднялась на второе место, набрав три очка. Южная Корея — на четвёртом (одно очко).

Ранее тренер Южной Кореи получил красную карточку после окончания матча с Ганой.