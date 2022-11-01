Тренер Южной Кореи получил красную карточку после окончания матча с Ганой

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту получил красную карточку после матча второго тура группового этапа с командой Ганы на чемпионате мира в Катаре.

Специалист после финального свистка накричал на главного судью, что тот не дал времени подать южнокорейской команде угловой удар. Таким образом, Бенту пропустит матч третьего тура с командой Португалии.

Встреча группы H в Ар-Райане на стадионе «Эдьюкейшн Сити» завершилась со счётом 3:2 в пользу африканской команды.

Гана поднялась на второе место, набрав три очка. Южная Корея — четвёртая (одно очко).

Ранее сообщалось, что Мохаммед Кудус вошёл в историю после матча с Южной Кореей на ЧМ-2022.