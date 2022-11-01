Объявлены стартовые составы Бразилии и Швейцарии на матч ЧМ

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Швейцарии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

В составе Бразилии с первых минут выйдут: Алиссон, Силва, Маркиньос, Сандро, Милитао, Пакета, Фред, Каземиро, Рафинья, Ришарлисон и Винисиус.

За команду Швейцарии сыграют: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Видмер, Родригес, Фройлер, Джака, Соу, Ридер, Варгас и Эмболо.

Игра группы G пройдёт в Дохе на стадионе «974». Начало — в 19:00 мск.

Бразилия лидирует в группе, набрав три очка. Швейцария — вторая (три очка).

Ранее Гана обыграла Южную Корею в матче с пятью забитыми мячами.