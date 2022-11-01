Тренер сборной Камеруна высказался об отстранении голкипера Онаны во время ЧМ-2022

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг объяснил ситуацию с голкипером команды Андре Онаной на чемпионате мира в Катаре.

«Я должен ставить интересы коллектива выше личных проблем. Это один из лучших вратарей Европы. Но любой футболист должен уважать команду. Я пошёл на риск», — сказал Сонг на пресс-конференции.

Он добавил, что не собирается извиняться за своё решение.

28 ноября Андре Онана был отстранён от команды по дисциплинарным причинам перед матчем с Сербией (3:3) на ЧМ в Катаре.

Ранее Гаэль Ондуа высказался об Онане, отчисленном из сборной Камеруна на ЧМ-2022.