Тренер сборной Камеруна высказался об отстранении голкипера Онаны во время ЧМ-2022
Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг объяснил ситуацию с голкипером команды Андре Онаной на чемпионате мира в Катаре.
«Я должен ставить интересы коллектива выше личных проблем. Это один из лучших вратарей Европы. Но любой футболист должен уважать команду. Я пошёл на риск», — сказал Сонг на пресс-конференции.
Он добавил, что не собирается извиняться за своё решение.
28 ноября Андре Онана был отстранён от команды по дисциплинарным причинам перед матчем с Сербией (3:3) на ЧМ в Катаре.
Ранее Гаэль Ондуа высказался об Онане, отчисленном из сборной Камеруна на ЧМ-2022.