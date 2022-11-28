Ондуа высказался об Онане, отчисленном из сборной Камеруна на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался об отчислении из национальной команды вратаря Андре Онаны во время чемпионата мира в Катаре.

«У нас 26 игроков, и каждый хочет играть. Надо быть всегда готовым. Не знаю, что случилось с Онаной, честно говоря», — цитирует Ондуа РИА Новости.

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана был отстранён от команды по дисциплинарным причинам перед матчем с Сербией (3:3) на ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что матч между Камеруном и Сербией вошёл в историю чемпионатов мира.