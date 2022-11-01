Гана обыгрывает Южную Корею после первого тайма, забив два мяча

Сборная Ганы обыгрывает команду Южной Кореи после первого тайма в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Счёт после первого тайма — 2:0 в пользу африканской команды.

Игра в настоящий момент проходит в в Ар-Райане на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.

После первого тура Южная Корея занимала второе место в группе, набрав одно очко. Гана — четвёртая (ноль очков).

Ранее стали известны стартовые составы Южной Кореи и Ганы на матч ЧМ-2022.