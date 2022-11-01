На матче ЧМ-2022 вывесили объединённый флаг России и Сербии

В матче второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре сборные Камеруна и Сербии сыграли вничью.

Встреча группы G на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакра завершилась со счётом 3:3.

Болельщики сербской команды вывесили на своей трибуне объединённые флаги России и Сербии, написав на нём: «Одни цвета, одна вера».

Команда Сербии (одно очко) занимает четвёртое место в турнирной таблице группы G. Камерун (одно) расположился на третьем.

Ранее сообщалось, что ФИФА не будет наказывать Ондуа за бутсы с российским флагом на ЧМ.