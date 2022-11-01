Сербия обыгрывает Камерун после первого тайма на ЧМ-2022
Сборная Сербии встречается с командой Камеруна в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
У Камеруна отличился Жан-Шарль Кастеллетто (29-я минута).
В составе Сербии мячи забили Страхиня Павлович (45-я), Сергей Милинкович-Савич (45 + 3).
Счёт в матче — 2:1 в пользу сербской команды.
Встреча проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакра.
Ранее сообщалось, что ФИФА расследует ситуацию со скандальным флагом в раздевалке сборной Сербии.