Сербия обыгрывает Камерун после первого тайма на ЧМ-2022

Сборная Сербии встречается с командой Камеруна в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

У Камеруна отличился Жан-Шарль Кастеллетто (29-я минута).

В составе Сербии мячи забили Страхиня Павлович (45-я), Сергей Милинкович-Савич (45 + 3).

Счёт в матче — 2:1 в пользу сербской команды.

Встреча проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакра.

Ранее сообщалось, что ФИФА расследует ситуацию со скандальным флагом в раздевалке сборной Сербии.