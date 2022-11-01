Вратарь Камеруна Онана отстранён от команды по дисциплинарным причинам

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана отстранён от команды по дисциплинарным причинам перед матчем с Сербией на ЧМ-2022.

«Онана выведен из состава. Мы немного усложнили себе жизнь», — приводит слова представителя Камерунской федерации футбола beIN Sports.

Встреча между соборными состоится 28 ноября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Игра начнётся в 13:00 мск.

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