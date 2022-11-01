Стали известны составы Сербии и Камеруна на матч ЧМ-2022

Сборные Сербии и Камеруна объявили составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

С первых минут у Сербии выйдут В. Милинокович‑Савич, Павлович, Миленкович, Велькович, Максимович, Митрович, Тадич, Живкович, Лукич, Костич, С. Милинкович‑Савич.

В стартовый состав Камеруна попали Эпасси, Н’Кулу, Замбо‑Ангуисса, Токо‑Экамби, Чупо‑Мотинг, Кунде, Онгла, Фай, Мбемо, Кастеллетто, Толо.

Встреча состоится 28 ноября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакра. Игра начнётся в 13:00 мск.

Ранее гол Фюллькруга спас Германию от поражения в матче ЧМ-2022 с Испанией.