Marca: Неймар восстанавливается от травмы с помощью технологии NASA

Нападающий сборной Бразилии Неймар восстанавливается от травы лодыжки с помощью прибора, который был разработан учёными.

Для более ускоренного восстановления бразилец пользуется устройством, созданным на базе космических технологий NASA от компании Normatec, сообщает Marca.

30-летний бразилец получил растяжение связок лодыжки в матче первого тура группового этапа с командой Сербии (2:0).

Нападающий появился на поле в стартовом составе, но был заменён из-за травмы на 79-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что в сборной Бразилии подозрение на распространение вирусного заболевания.