Захарян рассказал, за какую сборную болеет на чемпионате мира — 2022

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, какую сборную поддерживает на чемпионате мира в Катаре.

«Смотрю чемпионат мира. Болею за Португалию», — цитирует Захаряна «Спорт-Экспресс».

В первом туре чемпионата мира сборная Португалии обыграла команду Ганы со счётом 3:2.

28 ноября Португалия сыграет с Уругваем на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Катар внесёт Португалию в чёрный список из-за заявлений президента страны о ЧМ-2022.