Sol: Катар внесёт Португалию в чёрный список из-за заявлений президента страны о ЧМ-2022

Власти Катара внесут Португалию в чёрный список по окончании чемпионата мира по футболу — 2022 из-за заявлений президента страны Марселу Ребелу де Соузы и премьер-министра Антониу Кошты, сообщает Sol.

Напомним, президент Португалии сделал заявление о правах человека на конференции в Катаре, в кулуарах матча первого тура группового этапа с Ганой.

По информации источника, правительство Катара уже рассмотрело и предыдущие заявления де Соузы, после чего к вице-премьеру страны вызвали посла Португалии.

Отмечается, что Катару также не понравилась публичная критика со стороны Германии, Дании и Франции.

Ранее сообщалось, что матч второго тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре между сборными Англии и США стал самым просматриваемым в истории американского телевидения.