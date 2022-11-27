Мората: Германия может быть среди фаворитов в борьбе за победу в чемпионате мира

Нападающий сборной Испании и «Атлетико» Альваро Мората оценил игру команды Германии на ЧМ-2022 в Катаре.

«Это отличная команда, у них была отличная возможность, и они ею воспользовались. Они показали хорошую игру, прессинговали наших лучших игроков, и это команда, которая может быть среди фаворитов в борьбе за победу в чемпионате мира», — приводит слова Мораты Marca.

Игра второго тура на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 1:1.

Команда Испании (четыре очка) лидирует в турнирной таблице группы Е. Далее расположились Япония (три), Коста-Рика (три) и Германия (одно).

Испания в матче третьего тура сыграет 1 декабря с Японией. Германия в этот же день встретится с Коста-Рикой.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик подвёл итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с Испанией.