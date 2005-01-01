Флик — о матче с Испанией: колоссальный успех, горжусь Германией

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик подвёл итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с Испанией.

«Команда билась бесстрашно. Но мы сделали лишь первый шаг. Мы команда. Даже если со стороны кажется иначе, мы едины. Команда добилась колоссального успеха, я горжусь ей. На поле вышли воины, не щадившие себя», — цитирует Флика пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Игра второго тура на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 1:1.

Команда Испании (четыре очка) лидирует в турнирной таблице группы Е. Далее расположились Япония (три), Коста-Рики (три) и Германия (одно).

Испания в матче третьего тура сыграет 1 декабря с Японией. Германия в этот же день встретится с Коста-Рикой.

Ранее защитник сборной Испании Жорди Альба оценил шансы на победу в группе на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.