Альба: Испания с первого места выйдет в плей-офф ЧМ-2022

Защитник сборной Испании Жорди Альба оценил шансы на победу в группе на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Матч с Японией? Важный матч, к которому мы относимся серьёзно. Думаю, мы хорошо поработаем, выиграем игру и попытаемся выйти первыми из группы», — цитирует Альбу Marca.

По его мнению, Германия на равных играла с Испанией в матче второго тура группы Е.

«Обе команды хотели одержать победу. Мы создали много моментов в первом тайме, но не смогли забить второй мяч. Теперь настала очередь обыгрывать команду Японии», — добавил Альба.

Игра второго тура на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 1:1.

В составе немецкой команды мяч забил Никлас Фюллькруг (83-я минута). Форвард «Вердера» вышел на поле на замену на 70-й минуте. Ранее отличился Альваро Мората (62-я), который появился на поле за пять минут до гола.

Команда Испании (четыре очка) лидирует в турнирной таблице группы Е. Далее расположились Япония (три), Коста-Рика (три) и Германия (одно).

Испания в матче третьего тура сыграет 1 декабря с Японией. Германия в этот же день встретится с Коста-Рикой.

Ранее сообщалось, что Мората признан лучшим игроком матча Испания — Германия.