Мората признан лучшим игроком матча Испания — Германия

Сборные Германии и Испании сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Нападающий сборной Испании Альваро Мората признан лучшим футболистом матча. Он отметился на 62-й минуте.

Игра второго тура группы Е на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 1:1.

Команда Испании (четыре очка) лидирует в турнирной таблице группы Е. Далее расположились Япония (три), Коста-Рика (три) и Германия (одно).

Ранее сообщалось, что Германия впервые в истории не одержала ни одной победы на старте ЧМ.