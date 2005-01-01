Германия впервые в истории не одержала ни одной победы на старте ЧМ

Сборные Германии и Испании сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра второго тура группы Е на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 1:1. В стартовом матче немцы сенсационно уступили японцам (1:2). Таким образом, Германия впервые в истории не одержала ни одной победы в первых двух матчах первенства планеты.

Следующим соперником команды Ханса-Дитера Флика станет Коста-Рика. Матч пройдет 1 декабря. Игра начнется в 22:00 мск.

Команда Испании (четыре очка) лидирует в турнирной таблице группы Е. Далее расположились Япония (три), Коста-Рика (три) и Германия (одно).

Ранее сообщалось, что Коста-Рика в матче группы Е обыграла Японию.











