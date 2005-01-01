Гюндоган: сборная Германии была немного лучше Испании в матче ЧМ-2022

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал результат матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с командой Испании.

«Мы могли забить раньше. Если вы посмотрите на количество моментов, мы были немного лучше, но в итоге результат справедливый. Сыграли против очень жесткой команды», — цитирует футболиста BBC.

Он назвал сумасшествием участие в чемпионате мира.

«Вы уже знаете, что все будет драматично. Некоторые игры полны взлетов и падений», — добавил Гюндоган.

Игра второго тура на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 1:1.

В составе немецкой команды мяч забил Никлас Фюллькруг (83-я минута). У испанцев отличился Альваро Мората (62-я).

Команда Испании (четыре очка) лидирует в турнирной таблице группы Е. Далее расположились Япония (три), Коста-Рика (три) и Германия (одно).

Испания в матче третьего тура сыграет 1 декабря с Японией. Германия в этот же день встретится с Коста-Рикой.

Ранее сообщалось, что Мората признан лучшим игроком матча Испания — Германия.





