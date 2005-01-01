RTBF: в Брюсселе полиция задержала около десяти человек после беспорядков на фоне матча ЧМ

В центре Брюсселя задержали порядка десяти человек после беспорядков из-за поражения сборной Бельгии от команды Марокко в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Было произведено около десяти административных арестов и один судебный арест», — сообщает RTBF.

Отмечается, что полиция применяла водомёты и слезоточивый газ. На фоне беспорядков также были закрыты некоторые станции метро и перекрыты улицы в центре города.

Марокко обыграло Бельгию на ЧМ-2022. Встреча проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 2:0.

Сборная Марокко набрала четыре очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы F. Бельгия с тремя очками расположилась на второй строчке.

Ранее сообщалось, что в центре Брюсселя начались беспорядками после поражения сборной Бельгии от команды Марокко.