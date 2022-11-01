Сборные Германии и Испании не открыли счёт в первом тайме матча ЧМ-2022

Сборная Германии встречается с командой Испании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Антонио Рюдигер забил мяч головой на 40-й минуте. Однако после просмотра VAR гол был отменён из-за офсайда.

Счёт в матче — 0:0.

Игра второго тура группы Е проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Главный арбитр матча — Данни Маккели из Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Коста-Рика в матче группы Е обыграла Японию.