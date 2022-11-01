Ловрен назвал заслуженной победу над Канадой в матче ЧМ-2022

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал волевую победу над Канадой в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Было непросто. Первые минут пять мы просто проспали, а потом зазвонил будильник. В итоге мы заслужили победу», — цитирует защитника «Зенита» «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что канадцем не стоило оскорблять хорватом накануне матча.

«Честно, я не люблю, когда о нас говорят с таким неуважением. Я всегда уважаю соперника. Это была хорошая мотивация для нас», — добавил Ловрен.

Хорватия одержала волевую победу над Канадой. Встреча второго тура группы F на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Златко Далича.

В составе сборной Хорватии мячи забили Андрей Крамарич (36-я, 70-я минуты), Марко Ливайя (44-я), Ловро Майер (94-я (90 + 4)). У канадской сборной мяч забил Альфонсо Дэвис (вторая).

Хорватия (четыре очка) вышла в лидеры группы. Далее располагается Марокко (четыре), Бельгия (три), Канада (ноль).

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман после матча первого тура с командой Бельгии (0:1) заявил, что его подопечные «должны выйти на поле и сделать Хорватию».

Ранее Крамарич поблагодарил тренера сборной Канады за дополнительную мотивацию.