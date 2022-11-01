Крамарич признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Канадой

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич признан самым полезным игроком матча с командой Канады группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Сборная Хорватии одержала волевую победу над Канадой. Встреча второго тура группы F на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Златко Далича.

В составе сборной Хорватии мячи забили Андрей Крамарич (36-я, 70-я минуты), Марко Ливайя (44-я), Ловро Майер (94-я, 90 + 4). У канадской сборной мяч забил Альфонсо Дэвис (вторая).

Хорватия (четыре очка) вышла в лидеры группы. Далее располагается Марокко (четыре), Бельгия (три), Канада (ноль).

Ранее Крамарич поблагодарил тренера сборной Канады за дополнительную мотивацию.