Зиеш признан лучшим футболистом матча Бельгия — Марокко

Сборная Марокко одержала победу во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Бельгии.

Марокканский полузащитник был признан лучшим игроком матча с Бельгией. Футболист отметился результативной передачей.

Встреча второго тура проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, сборная Марокко набрала четыре очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы F. Бельгия с тремя очками расположилась на второй строчке.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в протокол матча группового этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Бельгии и Марокко.