Зиеш признан лучшим футболистом матча Бельгия — Марокко
Сборная Марокко одержала победу во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Бельгии.
Марокканский полузащитник был признан лучшим игроком матча с Бельгией. Футболист отметился результативной передачей.
Встреча второго тура проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 2:0.
Таким образом, сборная Марокко набрала четыре очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы F. Бельгия с тремя очками расположилась на второй строчке.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в протокол матча группового этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Бельгии и Марокко.