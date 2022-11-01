ФИФА переписала первый гол в матче Бельгия — Марокко на Сеса

Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в протокол матча группового этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Бельгии и Марокко.

Встреча второго тура проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 2:0.

Полузащитник сборной Марокко Абдельхамид Сабири забил мяч со штрафного удара. Сначала гол был записан на него. Но мяч в ворота подправил Ромен Сес, в протоколе матча он указан в качества автора забитого гола. В составе сборной Марокко также отличился Хаким Зиеш (90+2).

Сборная Марокко набрала четыре очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы F. Бельгия с тремя очками расположилась на второй строчке.

Ранее гол Кейшера Фуллера принёс Коста-Рике победу над Японией на ЧМ-2022.