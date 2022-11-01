Мостовой: Бельгия не впечатлила и в первом матче на ЧМ-2022

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил игру сборной Бельгии с командой Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Я думал, что Марокко может рассчитывать по крайней мере на ничейный результат. Бельгия уже в первой игре удручила. Сборная не впечатляла, конечно. Их торопливость подвела, плюс незабитый пенальти был», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Экс-футболист сборной России признался, что ему нравится нынешний чемпионат мира из-за большого количества сенсационных результатов.

«Лишний раз удивляюсь на этом чемпионате мира. Интрига за интригой, сюжет за сюжетом. Интересно смотреть, а дальше будет ещё интереснее», — добавил Мостовой.

Марокко обыграло Бельгию на ЧМ-2022. Встреча проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 2:0.

В составе сборной Марокко отличились Ромен Сес (73-я минута), Хаким Зиеш (90 + 2).

Сборная Марокко набрала четыре очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы F. Бельгия с тремя очками расположилась на второй строчке.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе вспыхнули беспорядки после поражения Бельгии от Марокко на ЧМ-2022.