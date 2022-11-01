Мусиала и Гнабри сыграют в матче ЧМ-2022 с Испанией с первых минут

Сборные Испании и Германии назвали стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

С первых минут на поле в составе немецкой команды появятся Джамал Мусиала и Серж Гнабри.

Стартовые составы выглядят следующим образом:

Испания: Унаи Симон, Жорди Альба, Эмерик Ляпорт, Родри, Даниэль Карвахаль, Серхио Бускетс, Педри, Гави, Ферран Торрес, Марко Асенсио, Даниэль Ольмо.

Германия: Мануэль Нойер, Давид Раум, Тило Керер, Леон Горецка, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Джошуа Киммих, Илкай Гюндоган, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Серж Гнабри.

Игра второго тура группы Е состоится на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Марокко обыграло Бельгию на ЧМ-2022.