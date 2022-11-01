Хорватия обыгрывает Канаду после первого тайма матча ЧМ-2022

Сборная Канады встречается с командой Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

В составе сборной Канады отличился Альфонсо Дэвис (вторая минута). У хорватов мячи забили Андрей Крамарич (36-я) и Марко Ливайя (44-я).

Счёт в игре — 2:1 в пользу балканской команды.

Встреча второго тура группы F проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

Главный судья матча — Андрес Матонте из Уругвая.

Ранее сообщалось, что сборная Марокко обыграла команду Бельгии на ЧМ-2022.