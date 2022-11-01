Стали известны составы Канады и Хорватии на матч ЧМ-2022

Сборные Канады и Хорватии объявили составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

С первых минут у Канады выйдут Борян — Джонстон, Витория, Миллер — Хатчинсон, Эустакиу, Ларьи, Дэвис — Бушанан, Ларин, Дэвид.

В стартовый состав Хорватии попали Ливакович — Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич — Перишич, Крамарич, Ливайя.

Встреча состоится 27 ноября на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее Марокко обыграло Бельгию на ЧМ-2022.