Бельгия играет вничью с Марокко после первого тайма матча ЧМ-2022

Сборная Бельгии проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Марокко.

Игра проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. После первого тайма счёт 0:0.

На 45-й минуте был отменён гол полузащитника Марокко Хакима Зиеша из-за положения «вне игры».

Главный судья встречи — Сесар Артуро Рамос из Мексики.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее гол Фуллера принёс Коста-Рике победу над Японией на ЧМ-2022.