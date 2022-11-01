Защитник Коста-Рики Фуллер признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Японией

Защитник сборной Коста‑Рики Кейшер Фуллер признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Японии.

Об этом сообщает пресс‑служба Международной федерации футбола.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Эль‑Райане и завершилась со счетом 1:0 в пользу Коста Рики.

Единственный мяч в игре на 81-й минуте забил Фуллер.

Ранее сообщалось, что Коста-Рика забила первый мяч на ЧМ-2022, нанеся первый удар в створ за 184 минуты.