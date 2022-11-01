Бубнов назвал Мбаппе главной звездой ЧМ в Катаре

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал игру нападающего команды Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Килиан — это уникум. Ни Криштиану, ни Лионель с ним сравниться не могут. У Мбаппе уже есть выигранный чемпионат мира за плечами, и вполне, скорее всего, что будет второй. У Роналду и Месси, вероятно, уже такого титула не будет, учитывая игру Португалии и Аргентины. По чисто игровым качествам француз обладает выдающимися физическими данными», — приводит слова Бубнова Sportbox.

23-летний француз после двух туров группового этапа с тремя голами возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира — 2022.

Ранее сообщалось, что Мбаппе — второй француз в истории, забивший в трёх матчах подряд на чемпионате мира.