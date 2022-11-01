Мбаппе — второй француз в истории, забивший в трёх матчах подряд на чемпионате мира

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе оформил дубль в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Дании.

Игра второго тура группы D завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Дидье Дешама. Мбаппе отличился на 61-й и 86-й минутах. Он стал вторым французом в истории, который забил в трёх матчах подряд на чемпионате мира. Жюст Фонтен отличился в шести играх подряд.

Франция, заработав шесть очков, гарантировала себе путёвку на выход в 1/8 финала мундиаля. Дания с одним очком занимает третье место.

Ранее сообщалось, что сборная Франции гарантировала себе путёвку на выход в 1/8 финала ЧМ-2022.